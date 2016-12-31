Топ-новини
- 15:44 Савченко оприлюднила нові уточнені списки осіб, яких вимагають звільнити бойовики
- 16:21 Мін'юст розповів про кандидатів на посаду головного люстратора
- 14:42 МВФ чекає у 2017 році пенсійну і земельну реформу та скасування "спрощенки"
- 12:04 Обстріли в зоні АТО не вщухають, поранено військового
- 10:56 Трамп готовий до угоди з Росією для зняття санкцій
Останні новини
15 січня
- Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.
- Екс-нардеп впевнений, що на АТБ просто «поклали око» деякі парламентарі та їхні бізнес-партнери.
- Віце-президент США Джо Байден з оптимізмом дивиться на майбутнє американсько-українських стосунків.
- За попередньою інформацією, конфлікт виник унаслідок кримінальних розбірок між олевчанами та приїжджими львів’янами.
- За попередніми даними, версія теракту не розглядається.
- Для виплат пенсій жителям окупованого Донбасу щорічно потрібно 30 млрд гривень.
- На весілля держава дарує молодятам віллу і 70 тисяч дирхамів*. А народженій дитині кладе на рахунок 50 тисяч.
- Двадцять п'ять років тому Верховна Рада ухвалила музичну редакцію Державного Гімну України.
- За добу на дорогах країни загинуло дев'ятеро людей.
- Список найбагатших українських чиновників за версією "Forbes Україна" очолив президент України Петро Порошенко.
- Влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета і письменника Олександра Олеся.
- «Вилікувати» сезонну депресію допоможуть гарячі спеції, барвисті кольори та дихальні техніки йогів.
- Кожний другий працюючий українець не сплачує податки або сплачує їх не в повній мірі до Пенсійного фонду.
- Президент США Барак Обама на рік продовжив санкції проти Росії, введені через події в Україні.
- Через холоднечу «борщовий набір» на ринку подорожчав майже удвічі.
Інтерв'ю
- Народна артистка України – про звукорежисерів з вухами «технарів», зйомки фільму «Пропала грамота», закони, які пишуться.
- Виконавиця головних ролей Наталка Денисенко — про творчість, особисте життя і складнощі на знімальному майданчику.
- «Якщо у нас народжуватимуться такі самородки, як Харлан чи Орликовський, українське фехтування неможливо буде знищити»Після багатьох років роботи за кордоном легендарний фехтувальник Василь Станкович повернувся в Україну.
- «Гуру польської децентралізації» поділився європейським досвідом впровадження локальних реформ.
- Незвичний погляд політолога на скандальну публікацію олігарха в американській пресі.
Далеке і близьке
- А в рідному селі не заслужив навіть маленької згадки про себе?
- 7 січня поету виповнилося б 90 років....
- Іван (Ян) Щасний Гербурт, власник Добромиля та Добромильського замку, жив за принципом «Правда і праця» й зробив для громади стільки, що пам’ять про нього живе й понині, чотириста років по його смерті.
- Степан Бандера вигнав з камери генерала Власова. Той пропонував разом боротися з кремлем за кошти Берліна...Багато покликаних – мало вибраних. Особливі постаті мають щось містичне, знане самому Творцеві.
- 29 грудня 1956 року на екрани вийшла перша кінокомедія Ельдара Рязанова «Карнавальна ніч».
Блоги
- Віталій Бронштейн Ток - наш спаситель
- Галина Вдовиченко Жодного дня без ділового щоденника
- Аркадій Бабченко Инакомыслие в России
- Аскольд Єрьомін «Ти, Трампе, на імпічмент нариваєшся...»
Відеофакт
Архів новин
- FB
- VK
- YT