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Чому Росія вдалася до атаки на Авдіївку?

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11.1%
Голосів: 9

Фоторепортаж

Президент України з Канцлером Німеччини вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Берліні 31.01, 10:55 250

Президент України з Канцлером Німеччини вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Берліні

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут 29.01, 15:22 396

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей 28.01, 08:54 334

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей

Масштабна ДТП трапилася в Польщі: зіткнулися десятки автомобілів 27.01, 10:31 520

Масштабна ДТП трапилася в Польщі: зіткнулися десятки автомобілів

Вечірні сукні весна-літо 2017 26.01, 12:59 592

Вечірні сукні весна-літо 2017

Далеке і близьке

«Його високоблагородіє» Євген Гребінка 01.02, 18:42 190

«Його високоблагородіє» Євген Гребінка

Дружба з Тарасом Шевченком могла не витримати лояльності Гребінки до імперії і царя Миколи І.

Відеофакт

На Майдані попрощалися із захисниками Авдіївки 01.02.2017, 16:11 40

На Майдані попрощалися із захисниками Авдіївки

Шторм зніс крани на будівництві Керченського моста 30.01.2017, 18:22 179

Шторм зніс крани на будівництві Керченського моста

Збірна України не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів ЧЄ 30.01.2017, 09:46 128

Збірна України не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів ЧЄ

Місто атакували навали чорних птахів 29.01.2017, 09:22 161

Місто атакували навали чорних птахів

Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто назад на снігоході 27.01.2017, 10:50 155

Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто назад на снігоході

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Бабак передбачає

Бабак передбачає

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Видання газети «Високий замок»

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