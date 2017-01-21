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Голосів: 203

Фоторепортаж

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут 29.01, 15:22 232

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей 28.01, 08:54 254

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей

Масштабна ДТП трапилася в Польщі: зіткнулися десятки автомобілів 27.01, 10:31 418

Масштабна ДТП трапилася в Польщі: зіткнулися десятки автомобілів

Вечірні сукні весна-літо 2017 26.01, 12:59 472

Вечірні сукні весна-літо 2017

На Львівщині триває вишкіл військовослужбовців 25.01, 17:44 364

На Львівщині триває вишкіл військовослужбовців

Далеке і близьке

«Єдиний в нас сон – хоч в драній одежі втекти за кордон...» 28.01, 09:45 1005

«Єдиний в нас сон – хоч в драній одежі втекти за кордон...»

Це рядки з вірша Олеся, який втік з «радянського раю» і помер на чужині Олександр Кандиба (Олесь) емігрував до Відня 1919 року.

Відеофакт

Місто атакували навали чорних птахів 29.01.2017, 09:22 73

Місто атакували навали чорних птахів

Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто назад на снігоході 27.01.2017, 10:50 121

Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто назад на снігоході

В Австралії на авіашоу розбився літак 27.01.2017, 09:24 108

В Австралії на авіашоу розбився літак

Показали, як роботи створюють рекламу 26.01.2017, 18:02 78

Показали, як роботи створюють рекламу

NASA показало вражаючі зміни клімату Землі за останні 130 років 26.01.2017, 12:19 86

NASA показало вражаючі зміни клімату Землі за останні 130 років

Карикатура

Як правильно підготуватися до співбесіди

Як правильно підготуватися до співбесіди

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Видання газети «Високий замок»

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