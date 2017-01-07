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- Догхантери масово труять безпритульних псів. Страждають від цього і домашні тварини.
- Українського шашкіста Юрія Анікеєва дискваліфікували на три роки за критику Путіна і вишиванку.
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- Відомий актор Сергій Радченко — про український кінематограф і новий вітчизняний серіал «Два життя».
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Далеке і близьке
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- Професор Михайло Кріль видає книжку за книжкою, усі – з історії його рідного краю, Добромильщини.
- Це був один із небагатьох воєначальників, які обстоювали свою правоту перед самим Сталіним.
- А в рідному селі не заслужив навіть маленької згадки про себе?
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