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Яка подія 2016 року, на вашу думку, була для України найбільш значущою?

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10.9%
60.2%
8.1%
6.8%
6.8%
Голосів: 221

Фоторепортаж

Для потребуючих відбувся Святвечір від «Оселі» 06.01, 16:38 462

Для потребуючих відбувся Святвечір від «Оселі»

Незвичні фото &quot;зневоднених&quot; каналів Венеції 06.01, 16:22 498

Незвичні фото "зневоднених" каналів Венеції

Волонтери оприлюднили жахливі фото обстрілів Донецька 05.01, 13:13 446

Волонтери оприлюднили жахливі фото обстрілів Донецька

У Порошенка показали головні фото 2016 року 05.01, 12:17 430

У Порошенка показали головні фото 2016 року

Ікони на старих дверях 05.01, 09:12 406

Ікони на старих дверях

Далеке і близьке

«Ось я стою перед вами, український націоналіст Ростислав Братунь!»  07.01, 10:34 1442

«Ось я стою перед вами, український націоналіст Ростислав Братунь!» 

7 січня поету виповнилося б 90 років....

Відеофакт

Пісні Війни: військовий льотчик ЗСУ та американська співачка заспівали дуетом 05.01.2017, 16:56 296

Пісні Війни: військовий льотчик ЗСУ та американська співачка заспівали дуетом

Українці презентували перший літак без російських деталей 05.01.2017, 11:03 127

Українці презентували перший літак без російських деталей

Ворона вкрала паспорт в естонця 04.01.2017, 13:22 320

Ворона вкрала паспорт в естонця

Дворічний малюк врятував близнюка з-під комода 04.01.2017, 13:20 200

Дворічний малюк врятував близнюка з-під комода

Лідер гурту DZIDZIO Хома приголомшив оперним співом 03.01.2017, 10:54 521

Лідер гурту DZIDZIO Хома приголомшив оперним співом

Карикатура

Авіатори гроші гребуть лопатами

Авіатори гроші гребуть лопатами

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Видання газети «Високий замок»

Маловідома історія
Наша Анна навчила французький двір читати, писати, митися і не їсти руками

Наша Анна навчила французький двір читати, писати, митися і не їсти руками

У боротьбі з пияцтвом завжди перемагало пияцтво

У боротьбі з пияцтвом завжди перемагало пияцтво

Малював несмак і став королем поп-арту

Малював несмак і став королем поп-арту

Японська якудза

Японська якудза

Степан Бандера вигнав з камери генерала Власова

Степан Бандера вигнав з камери генерала Власова

Добрі напої
Божолє нуво прибуло!

Божолє нуво прибуло!

Пряне очарування глінтвейну

Пряне очарування глінтвейну

Смак ягід і фруктів, аромат кави і меду...

Смак ягід і фруктів, аромат кави і меду...

Вино з бульбашками

Вино з бульбашками

В Україні винна культура тільки розвивається

В Україні винна культура тільки розвивається

«Життя і жінка»
Січень – без застуд, або Відпочивайте активно!

Січень – без застуд, або Відпочивайте активно!

Наталія ГОРБАЛЬ: «Шлюбний договір може стати лакмусовим папірцем стосунків»

Наталія ГОРБАЛЬ: «Шлюбний договір може стати лакмусовим папірцем стосунків»

Першим «айтішнИком» була донька Байрона

Першим «айтішнИком» була донька Байрона

Ганна Різатдінова: «Без фізичних навантажень гарної фігури не буде»

Ганна Різатдінова: «Без фізичних навантажень гарної фігури не буде»

«Порцелянове» личко

«Порцелянове» личко

Неймовірні історії життя
Собача любов

Собача любов

Заслуж

Заслуж

Квартирантка

Квартирантка

Новорічна казка

Новорічна казка

Замовила собі щастя

Замовила собі щастя

Добре здоров’я
Під вуаллю куперозу

Під вуаллю куперозу

Якщо у вас алергія на холод…

Якщо у вас алергія на холод…

Взимку харчуйтеся ситно

Взимку харчуйтеся ситно

Запалення: азбука самолікування

Запалення: азбука самолікування

Кожен зайвий кілограм – ще один крок до діабету

Кожен зайвий кілограм – ще один крок до діабету

Добра кухня
Соковита буженина

Соковита буженина

Завиванець з маком

Завиванець з маком

Печені пампушки

Печені пампушки

Медівник з маком

Медівник з маком

Оселедець з товстолоба

Оселедець з товстолоба

Добрий господар
Домашні засоби проти нежитю

Домашні засоби проти нежитю

У чому і як зустрічати Рік Вогняного Півня

У чому і як зустрічати Рік Вогняного Півня

І колесо полагодить, і вулики обійде, і торт спече

І колесо полагодить, і вулики обійде, і торт спече

Перед отеленням припиняйте доїння

Перед отеленням припиняйте доїння

Петро Мінкевич не проміняє коней навіть на «круте» авто

Петро Мінкевич не проміняє коней навіть на «круте» авто