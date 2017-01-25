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Чому Росія вдалася до атаки на Авдіївку?

7.3%
75.5%
6.4%
10.9%
Голосів: 110

Фоторепортаж

На Львівщині розпочався черговий етап підготовки підрозділів ЗС України за участі іноземних інструкторів 03.02, 00:22 364

На Львівщині розпочався черговий етап підготовки підрозділів ЗС України за участі іноземних інструкторів

Злочинці хотіли провезти до Лаосу 3 тони лусок велетенських панголінів 02.02, 14:35 479

Злочинці хотіли провезти до Лаосу 3 тони лусок велетенських панголінів

Президент України з Канцлером Німеччини вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Берліні 31.01, 10:55 380

Президент України з Канцлером Німеччини вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Берліні

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут 29.01, 15:22 508

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей 28.01, 08:54 442

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей

Далеке і близьке

Усі цісарі були для «бабці Австрії» добрими дідусями... 03.02, 12:00 1224

Усі цісарі були для «бабці Австрії» добрими дідусями...

Штрихи до портрета правителя Австрійської імперії Франца І, який пришвидшив розвиток освіти в Галичині.

Відеофакт

Шкколяр з Авдіївки: "Досить жалітися. Хочу стати військовим і захищати Україну" 05.02.2017, 09:53 63

Шкколяр з Авдіївки: "Досить жалітися. Хочу стати військовим і захищати Україну"

В Умані провели в останню путь загиблого молодого командира 04.02.2017, 09:57 109

В Умані провели в останню путь загиблого молодого командира

СБУ оприлюднила розмову представників «ДНР» про обстріли Авдіївки з житлових кварталів Донецька 04.02.2017, 09:53 64

СБУ оприлюднила розмову представників «ДНР» про обстріли Авдіївки з житлових кварталів Донецька

На Майдані попрощалися із захисниками Авдіївки 01.02.2017, 16:11 253

На Майдані попрощалися із захисниками Авдіївки

Шторм зніс крани на будівництві Керченського моста 30.01.2017, 18:22 366

Шторм зніс крани на будівництві Керченського моста

Карикатура

Найщасливіші пенсіонери в Мексиці

Найщасливіші пенсіонери в Мексиці

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Видання газети «Високий замок»

Маловідома історія
Пожуємо, проковтнемо, вдихнемо і у бій підемо

Пожуємо, проковтнемо, вдихнемо і у бій підемо

&quot;Те, що виробляють ерцгерцоги та ерцгерцогині, нечувано!&quot;

"Те, що виробляють ерцгерцоги та ерцгерцогині, нечувано!"

Патріарха Йосипа Сліпого у сибірському карцері зігрівали щури

Патріарха Йосипа Сліпого у сибірському карцері зігрівали щури

Садик-паша - останній кошовий

Садик-паша - останній кошовий

У платному сексі більшовики вбачали загрозу для диктатури пролетаріату

У платному сексі більшовики вбачали загрозу для диктатури пролетаріату

Добрі напої
Божолє нуво прибуло!

Божолє нуво прибуло!

Пряне очарування глінтвейну

Пряне очарування глінтвейну

Смак ягід і фруктів, аромат кави і меду...

Смак ягід і фруктів, аромат кави і меду...

Вино з бульбашками

Вино з бульбашками

В Україні винна культура тільки розвивається

В Україні винна культура тільки розвивається

«Життя і жінка»
Коли хворіє жінка, хворіє вся сім’я

Коли хворіє жінка, хворіє вся сім’я

Нарощені нігті приховають недоліки натуральних

Нарощені нігті приховають недоліки натуральних

«Сексуальний» одяг не спонукає чоловіків поважати жінок

«Сексуальний» одяг не спонукає чоловіків поважати жінок

Соломія Крушельницька: облюбована талантом та чоловіками

Соломія Крушельницька: облюбована талантом та чоловіками

МІЯ: «Я не вмію співати під фонограму»

МІЯ: «Я не вмію співати під фонограму»

Неймовірні історії життя
Утрачені надії

Утрачені надії

Не варто втрачати шансу

Не варто втрачати шансу

І все ж таки розлучення…

І все ж таки розлучення…

Покохаю, коли звикну

Покохаю, коли звикну

Особливий день народження

Особливий день народження

Добре здоров’я
Що не побачить око лікаря, побачить мікроскоп...

Що не побачить око лікаря, побачить мікроскоп...

Причини дитячого ожиріння шукайте у сім’ї

Причини дитячого ожиріння шукайте у сім’ї

Брадикардія: коли серце працює повільно

Брадикардія: коли серце працює повільно

Якщо сльози течуть рікою...

Якщо сльози течуть рікою...

Холодна погода шкодить серцю

Холодна погода шкодить серцю

Добра кухня
Скумбрія по-панськи

Скумбрія по-панськи

Еклери-сердечка

Еклери-сердечка

Яблучний пиріг на манці

Яблучний пиріг на манці

Плов з перловки

Плов з перловки

Соковита буженина

Соковита буженина

Добрий господар
Своя справа

Своя справа

Помідори на всі смаки

Помідори на всі смаки

Справжній ґазда

Справжній ґазда

Поради досвідчених бджолярів

Поради досвідчених бджолярів

Ягоди та овочі Ганни Лукаш – ваговиті і смачні

Ягоди та овочі Ганни Лукаш – ваговиті і смачні

Вечірня казка
Домовичок-Казковичок

Домовичок-Казковичок

ЛИСИЦЯ І ЯСТРУБ

ЛИСИЦЯ І ЯСТРУБ

Розум та щастя

Розум та щастя

Розсердилося Козенятко...

Розсердилося Козенятко...

Як Бог немовлят роздавав

Як Бог немовлят роздавав