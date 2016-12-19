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Яка подія 2016 року, на вашу думку, була для України найбільш значущою?

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Фоторепортаж

Найкращі фото дикої природи від The Guardian 31.12, 09:30 320

Найкращі фото дикої природи від The Guardian

NASA показало 16 найчарівніших фото Землі з космосу 29.12, 10:42 486

NASA показало 16 найчарівніших фото Землі з космосу

Які найрозкішніші авто з'являться 2017 року 28.12, 15:41 446

Які найрозкішніші авто з'являться 2017 року

Гройсман з Кличком вибралися до ялинки на глінтвейн 28.12, 12:21 544

Гройсман з Кличком вибралися до ялинки на глінтвейн

Україна передала Італії 17 картин італійських художників 22.12, 16:22 480

Україна передала Італії 17 картин італійських художників

Далеке і близьке

«Є вказівка весело зустріти Новий рік...» 31.12, 09:26 1574

«Є вказівка весело зустріти Новий рік...»

29 грудня 1956 року на екрани вийшла перша кінокомедія Ельдара Рязанова «Карнавальна ніч».

Відеофакт

Пісня нігерійця з Тернополя вже набрала понад 100 тисяч переглядів 31.12.2016, 15:58 68

Пісня нігерійця з Тернополя вже набрала понад 100 тисяч переглядів

Бійці АТО вітають українців із Новим роком 31.12.2016, 09:02 54

Бійці АТО вітають українців із Новим роком

Як львівська поліція затримала квартирних злодіїв 30.12.2016, 12:36 126

Як львівська поліція затримала квартирних злодіїв

Сербські фанати виконали пісню ансамблю імені Александрова 30.12.2016, 12:09 70

Сербські фанати виконали пісню ансамблю імені Александрова

Гравці та тренер «Карпат» записали новорічне привітання 29.12.2016, 17:48 84

Гравці та тренер «Карпат» записали новорічне привітання

Карикатура

Різке набирання ваги під час свят характерне для жителів усього світу

Різке набирання ваги під час свят характерне для жителів усього світу

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Видання газети «Високий замок»

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Кому Св. Миколай, кому Санта Клаус, кому Кріс Крінгл...

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Слідами ковчега заповіту

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Пряне очарування глінтвейну

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Вино з бульбашками

Вино з бульбашками

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«Порцелянове» личко

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Собача любов

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Заслуж

Заслуж

Квартирантка

Квартирантка

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Новорічна казка

Замовила собі щастя

Замовила собі щастя

Добре здоров’я
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Під вуаллю куперозу

Якщо у вас алергія на холод…

Якщо у вас алергія на холод…

Взимку харчуйтеся ситно

Взимку харчуйтеся ситно

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Запалення: азбука самолікування

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Кожен зайвий кілограм – ще один крок до діабету

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Соковита буженина

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Завиванець з маком

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Печені пампушки

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Медівник з маком

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Петро Мінкевич не проміняє коней навіть на «круте» авто