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Останні новини
- Мама зниклого в квітні львів’янина Тараса Познякова через соцмережі звернулася до матері обвинуваченого у викраденні її сина Дмитра Голуба. Його підозрюють у вбивстві заради автомобіля, тіло Тараса досі не знайшли.
- На цій планеті людство незабаром облаштує запасний «аеродром» – на випадок апокаліпсису на Землі.
- У Зальцбурзі народився великий австрійський композитор і знімали фільм «Звуки музики».
- У постраждалій від масованих обстрілів російською артилерією Авдіївці відновлено газо- і теплопостачання. Вода подається по графіку.
- Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.
- А фанати «Райо Вальєкано» оприлюднюють свій «компромат» на українця.
- У першому півфіналі національного відбору на Євробачення-2017 перемогли Tayanna та гурт "Сальто Назад".
- Як працюється українським заробітчанам у ресторані під Варшавою.
- Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я оприлюднили «Європейський кодекс проти раку».
- Однак генетичний аналіз показав: рідні не можуть стати для хворого донором.
- Також повідомляється, що терористи оголосили 5 лютого днем жалоби.
- Дмитро Гаврилюк підозрюється у причетності до двох резонансних справ.
- Історії героїв АТО, які живуть з протезами.
- Президент США запевнив, що "нічого не пом'якшував".
- На вчорашньому засіданні члени Ради Безпеки ООН обговорили ситуацію на сході України.
Інтерв'ю
- Актор Олексій Зорін розповів про третій сезон «Агентів справедливості», які відтепер говоритимуть українською.
- Інтерв’ю з хранителем української мови, виступ якого «підірвав» Конституційний Суд і соціальні мережі.
- Актор шкодує, що «матюки», якими він «нагородив» свого героя, вирізали.
- Психіатр пояснила, чому від лайків, репостів та селфі у соцмережах виробляється «гормон щастя».
- Професор Юліан Дутка, ортопед-травматолог із Кракова, розповів, як функціонує система охорони здоров’я у сусідній країні.
Далеке і близьке
- Штрихи до портрета правителя Австрійської імперії Франца І, який пришвидшив розвиток освіти в Галичині.
- Дружба з Тарасом Шевченком могла не витримати лояльності Гребінки до імперії і царя Миколи І.
- Це рядки з вірша Олеся, який втік з «радянського раю» і помер на чужині Олександр Кандиба (Олесь) емігрував до Відня 1919 року.
- «До сусідів-євреїв наші батьки ходили колядувати. А за німецької окупації потайки носили їм їсти...»Про те, як у галицьких селах жили пліч-о-пліч і у тяжку годину підтримували одне одного представники різних національностей.
- Спогади очевидців про те, як сімдесят років тому енкаведисти виселяли галичан до Сибіру — за те, що ті «жили біля лісу, годували «бандьорів».
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