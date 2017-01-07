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Чого Україні чекати від нового президента Америки Дональда Трампа?

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Голосів: 15

Фоторепортаж

У 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ Свято Богоявлення Господнього відзначили купанням в ополонці 20.01, 15:12 368

У 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ Свято Богоявлення Господнього відзначили купанням в ополонці

Читачка «Джоконда», студент «Ван Гог», бібліотекарка «в образі Венери»... 20.01, 15:01 374

Читачка «Джоконда», студент «Ван Гог», бібліотекарка «в образі Венери»...

На півдні України ракетники й артилеристи провели спільні навчання 20.01, 11:30 422

На півдні України ракетники й артилеристи провели спільні навчання

Фотограф показав, як живе найхолодніше село у світі 20.01, 10:43 646

Фотограф показав, як живе найхолодніше село у світі

Президент зустрівся Крістін Лагард та провів низку зустрічей у Давосі 19.01, 17:59 328

Президент зустрівся Крістін Лагард та провів низку зустрічей у Давосі

Далеке і близьке

В ізраїльській в’язниці Адольфа Ейхмана охороняла зенітна артилерія 21.01, 09:57 768

В ізраїльській в’язниці Адольфа Ейхмана охороняла зенітна артилерія

Як затримали і як судили одного з найбільших нацистських злочинців, відповідального за «остаточне вирішення єврейського питання».

Відеофакт

Пасажир, не виходячи з автомобіля, відтягнув малюка з проїжджої частини 18.01.2017, 12:59 324

Пасажир, не виходячи з автомобіля, відтягнув малюка з проїжджої частини

Відео з гігантським алігатором шокувало мережу 17.01.2017, 17:15 237

Відео з гігантським алігатором шокувало мережу

У зоопарку Орегона звірі зраділи снігу 16.01.2017, 13:02 170

У зоопарку Орегона звірі зраділи снігу

Маленькі українці защедрували бійцям АТО на Донбасі 15.01.2017, 12:35 168

Маленькі українці защедрували бійцям АТО на Донбасі

Компанія SpaceX здійснила успішний пуск ракети Falcon 9 15.01.2017, 10:46 93

Компанія SpaceX здійснила успішний пуск ракети Falcon 9

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21 січня - День обіймів

21 січня - День обіймів

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Видання газети «Високий замок»

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