Топ-новини
- 16:52 У Донецьку примусова евакуація, про причини не повідомляють
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- 15:40 У Франції теракт, з Лувру евакуювали усіх відвідувачів
- 14:54 Інститут нацпам'яті оприлюднив проект нового календаря вихідних
- 13:50 Україна зазнала значних втрат на Донбасі
Останні новини
- Станом на 18 годину на Донбасі зафіксовано 66 обстрілів.
- Дмитро Гаврилюк підозрюється у причетності до двох резонансних справ.
- Однак генетичний аналіз показав: рідні не можуть стати для хворого донором.
- Історії героїв АТО, які живуть з протезами.
- Президент США запевнив, що "нічого не пом'якшував".
- На вчорашньому засіданні члени Ради Безпеки ООН обговорили ситуацію на сході України.
- Пов‘язані з комуністами «ультрас» мадридського клубу «Райо Вальєкано» охрестили українського футболіста-патріота Романа Зозулю... «нацистом».
- Інтерв’ю з хранителем української мови, виступ якого «підірвав» Конституційний Суд і соціальні мережі.
- Піхотинці з Оклахоми навчають наших вояків на Яворівському полігоні.
- За те, що ллє потоки брехні і бруду на Україну, члена «Опоблоку» пропонують позбавити депутатства і відправити жити в Росію.
- Військова прокуратура готує всі необхідні експертизи.
- У хід, окрім русинського й угорського питань, пішли фейкові петиції.
- Так у соцмережах назвали ланцюжок смертей «героїв Лугандонії». Кому передасть естафету на той світ покійник Болотов?
- Як і прогнозували експерти, з 1 лютого в Україні почали рости ціни на товари та послуги.
- Така економія обійшлася містянам дуже дорого...
Інтерв'ю
- Професор Юліан Дутка, ортопед-травматолог із Кракова, розповів, як функціонує система охорони здоров’я у сусідній країні.
- Український режисер Олександр Макаров – про життя за океаном і зйомки у Голлівуді.
- Тарас Прохасько: «Читачі часом пишуть, що не згодні зі мною. Значить, моє письмо не пройшло повз їхню увагу»Відомий письменник – про сучасну українську літературу, народження третього сина і формулу щастя.
- Дружина президента НОК України Сергія Бубки поділилася секретами сімейного щастя.
- Євген Комаровський: «Якщо заборонити лікарям виписувати «фуфломіцини», то 70% того, що продається в аптеках, виявиться нікому не потрібним»Педіатр Євген Комаровський про стійкість організму до вірусів та як правильно лікувати ГРВІ та грип.
Далеке і близьке
- Штрихи до портрета правителя Австрійської імперії Франца І, який пришвидшив розвиток освіти в Галичині.
- Дружба з Тарасом Шевченком могла не витримати лояльності Гребінки до імперії і царя Миколи І.
- Це рядки з вірша Олеся, який втік з «радянського раю» і помер на чужині Олександр Кандиба (Олесь) емігрував до Відня 1919 року.
- «До сусідів-євреїв наші батьки ходили колядувати. А за німецької окупації потайки носили їм їсти...»Про те, як у галицьких селах жили пліч-о-пліч і у тяжку годину підтримували одне одного представники різних національностей.
- Спогади очевидців про те, як сімдесят років тому енкаведисти виселяли галичан до Сибіру — за те, що ті «жили біля лісу, годували «бандьорів».
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