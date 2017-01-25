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Чому Росія вдалася до атаки на Авдіївку?

6.8%
71.6%
8.1%
13.5%
Голосів: 74

Фоторепортаж

На Львівщині розпочався черговий етап підготовки підрозділів ЗС України за участі іноземних інструкторів 03.02, 00:22 270

На Львівщині розпочався черговий етап підготовки підрозділів ЗС України за участі іноземних інструкторів

Злочинці хотіли провезти до Лаосу 3 тони лусок велетенських панголінів 02.02, 14:35 359

Злочинці хотіли провезти до Лаосу 3 тони лусок велетенських панголінів

Президент України з Канцлером Німеччини вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Берліні 31.01, 10:55 334

Президент України з Канцлером Німеччини вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Берліні

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут 29.01, 15:22 470

У Львові відзначили 99-у річницю подвигу Героїв Крут

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей 28.01, 08:54 378

Українські артилеристи відпрацювали ураження морських цілей

Далеке і близьке

Усі цісарі були для «бабці Австрії» добрими дідусями... 03.02, 12:00 578

Усі цісарі були для «бабці Австрії» добрими дідусями...

Штрихи до портрета правителя Австрійської імперії Франца І, який пришвидшив розвиток освіти в Галичині.

Відеофакт

На Майдані попрощалися із захисниками Авдіївки 01.02.2017, 16:11 176

На Майдані попрощалися із захисниками Авдіївки

Шторм зніс крани на будівництві Керченського моста 30.01.2017, 18:22 284

Шторм зніс крани на будівництві Керченського моста

Збірна України не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів ЧЄ 30.01.2017, 09:46 160

Збірна України не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів ЧЄ

Місто атакували навали чорних птахів 29.01.2017, 09:22 198

Місто атакували навали чорних птахів

Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто назад на снігоході 27.01.2017, 10:50 178

Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто назад на снігоході

Карикатура

Найщасливіші пенсіонери в Мексиці

Найщасливіші пенсіонери в Мексиці

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Видання газети «Високий замок»

Маловідома історія
Наша Анна навчила французький двір читати, писати, митися і не їсти руками

Наша Анна навчила французький двір читати, писати, митися і не їсти руками

У боротьбі з пияцтвом завжди перемагало пияцтво

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І все ж таки розлучення…

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Ягоди та овочі Ганни Лукаш – ваговиті і смачні

Ягоди та овочі Ганни Лукаш – ваговиті і смачні

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Домовичок-Казковичок

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Як Бог немовлят роздавав

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