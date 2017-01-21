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Інтерв'ю
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- Дружина президента НОК України Сергія Бубки поділилася секретами сімейного щастя.
- Євген Комаровський: «Якщо заборонити лікарям виписувати «фуфломіцини», то 70% того, що продається в аптеках, виявиться нікому не потрібним»Педіатр Євген Комаровський про стійкість організму до вірусів та як правильно лікувати ГРВІ та грип.
- Виконавець ролі «москаля Валєри» Ігор Скрипко – про зйомки у серіалі, дружбу з українськими акторами і враження від Карпатських гір.
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- Це рядки з вірша Олеся, який втік з «радянського раю» і помер на чужині Олександр Кандиба (Олесь) емігрував до Відня 1919 року.
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- Як затримали і як судили одного з найбільших нацистських злочинців, відповідального за «остаточне вирішення єврейського питання».
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