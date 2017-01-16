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Фоторепортаж

Вечірні сукні весна-літо 2017: фото зі світових подіумів 26.01, 12:59 0

Вечірні сукні весна-літо 2017: фото зі світових подіумів

На Львівщині триває вишкіл військовослужбовців 25.01, 17:44 240

На Львівщині триває вишкіл військовослужбовців

Вихованці Національної академії сухопутних військ опановуватимуть навички з тактичної медицини 25.01, 11:05 226

Вихованці Національної академії сухопутних військ опановуватимуть навички з тактичної медицини

Новий супутник зробив вражаючі фото Землі 24.01, 11:55 482

Новий супутник зробив вражаючі фото Землі

Офіційний візит Президента до Фінляндської Республіки 24.01, 11:43 290

Офіційний візит Президента до Фінляндської Республіки

Далеке і близьке

«Якщо надворі було -51°, на роботу у тайгу не посилали. Але при -50° треба було йти «пахати»...» 25.01, 19:01 1126

«Якщо надворі було -51°, на роботу у тайгу не посилали. Але при -50° треба було йти «пахати»...»

Спогади очевидців про те, як сімдесят років тому енкаведисти виселяли галичан до Сибіру — за те, що ті «жили біля лісу, годували «бандьорів».

Відеофакт

NASA показало вражаючі зміни клімату Землі за останні 130 років 26.01.2017, 12:19 17

NASA показало вражаючі зміни клімату Землі за останні 130 років

Відвідувачів магазину шокувала дівчинка із "Дзвінка", яка вилізла з телевізора 24.01.2017, 12:07 143

Відвідувачів магазину шокувала дівчинка із "Дзвінка", яка вилізла з телевізора

Інженери випробували новий український броньовик 22.01.2017, 14:27 256

Інженери випробували новий український броньовик

Пасажир, не виходячи з автомобіля, відтягнув малюка з проїжджої частини 18.01.2017, 12:59 564

Пасажир, не виходячи з автомобіля, відтягнув малюка з проїжджої частини

Відео з гігантським алігатором шокувало мережу 17.01.2017, 17:15 338

Відео з гігантським алігатором шокувало мережу

Карикатура

Щорічно 26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника.

Щорічно 26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника.

Архів новин

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Видання газети «Високий замок»

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