Топ-новини

Останні новини

15 січня

Інтерв'ю

Далеке і близьке

Блоги

Опитування

Як ви ставитеся до оприлюднення Надією Савченко списку полонених?

4.5%
11.6%
10.3%
73.5%
Голосів: 155

Фоторепортаж

У Львові виступив «солдатський» Різдвяний вертеп 16.01, 13:17 158

У Львові виступив «солдатський» Різдвяний вертеп

До 184-го Навчального центру завітав Різдвяний вертеп з Прикарпаття 16.01, 13:12 150

До 184-го Навчального центру завітав Різдвяний вертеп з Прикарпаття

Робоча поїздка Президента до Одеської та Миколаївської областей 13.01, 09:57 380

Робоча поїздка Президента до Одеської та Миколаївської областей

Найкращі весільні фото з усього світу 12.01, 09:22 662

Найкращі весільні фото з усього світу

«Дарують і поламані ляльки. Реставрую їх, знаходжу ручки-ніжки» 11.01, 19:28 520

«Дарують і поламані ляльки. Реставрую їх, знаходжу ручки-ніжки»

Далеке і близьке

Найдовше відсидів у сталінських таборах за Україну 11.01, 19:02 60617

Найдовше відсидів у сталінських таборах за Україну

А в рідному селі не заслужив навіть маленької згадки про себе?

Відеофакт

У зоопарку Орегона звірі зраділи снігу 16.01.2017, 13:02 29

У зоопарку Орегона звірі зраділи снігу

Маленькі українці защедрували бійцям АТО на Донбасі 15.01.2017, 12:35 71

Маленькі українці защедрували бійцям АТО на Донбасі

Компанія SpaceX здійснила успішний пуск ракети Falcon 9 15.01.2017, 10:46 46

Компанія SpaceX здійснила успішний пуск ракети Falcon 9

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iIAO4Htzn8M 14.01.2017, 09:30 256

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iIAO4Htzn8M

З'явився перший трейлер українського фільму жахів "Лиса гора" 13.01.2017, 15:08 90

З'явився перший трейлер українського фільму жахів "Лиса гора"

Карикатура

Довідатися про характер людини можна за допомогою горнятка кави

Довідатися про характер людини можна за допомогою горнятка кави

Архів новин

  • FB
  • VK
  • Twitter
  • YT

Видання газети «Високий замок»

Маловідома історія
Наша Анна навчила французький двір читати, писати, митися і не їсти руками

Наша Анна навчила французький двір читати, писати, митися і не їсти руками

У боротьбі з пияцтвом завжди перемагало пияцтво

У боротьбі з пияцтвом завжди перемагало пияцтво

Малював несмак і став королем поп-арту

Малював несмак і став королем поп-арту

Японська якудза

Японська якудза

Степан Бандера вигнав з камери генерала Власова

Степан Бандера вигнав з камери генерала Власова

Добрі напої
Божолє нуво прибуло!

Божолє нуво прибуло!

Пряне очарування глінтвейну

Пряне очарування глінтвейну

Смак ягід і фруктів, аромат кави і меду...

Смак ягід і фруктів, аромат кави і меду...

Вино з бульбашками

Вино з бульбашками

В Україні винна культура тільки розвивається

В Україні винна культура тільки розвивається

«Життя і жінка»
Січень – без застуд, або Відпочивайте активно!

Січень – без застуд, або Відпочивайте активно!

Наталія ГОРБАЛЬ: «Шлюбний договір може стати лакмусовим папірцем стосунків»

Наталія ГОРБАЛЬ: «Шлюбний договір може стати лакмусовим папірцем стосунків»

Першим «айтішнИком» була донька Байрона

Першим «айтішнИком» була донька Байрона

Ганна Різатдінова: «Без фізичних навантажень гарної фігури не буде»

Ганна Різатдінова: «Без фізичних навантажень гарної фігури не буде»

«Порцелянове» личко

«Порцелянове» личко

Неймовірні історії життя
Собача любов

Собача любов

Заслуж

Заслуж

Квартирантка

Квартирантка

Новорічна казка

Новорічна казка

Замовила собі щастя

Замовила собі щастя

Добре здоров’я
Береженого Бог береже

Береженого Бог береже

Василь Новак: «Виробництво ліків з плазми донорської крові переживає кризу»

Василь Новак: «Виробництво ліків з плазми донорської крові переживає кризу»

Перша дегустація – після півроку

Перша дегустація – після півроку

Від панкреатиту вбережуть голод, холод і спокій

Від панкреатиту вбережуть голод, холод і спокій

Щоб після свят не йти на лікарняний

Щоб після свят не йти на лікарняний

Добра кухня
Соковита буженина

Соковита буженина

Завиванець з маком

Завиванець з маком

Печені пампушки

Печені пампушки

Медівник з маком

Медівник з маком

Оселедець з товстолоба

Оселедець з товстолоба

Добрий господар
Селера забезпечить вітамінами

Селера забезпечить вітамінами

Вівцям – збалансований раціон

Вівцям – збалансований раціон

Крес-салат виросте навіть у тіні

Крес-салат виросте навіть у тіні

Українцям під силу гарбузові рекорди

Українцям під силу гарбузові рекорди

Півні і кури Олега Марущака – усім на заздрість!

Півні і кури Олега Марущака – усім на заздрість!