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- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив напад на мечеть у місті Квебек, що стався сьогодні вночі.
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- Євген Комаровський: «Якщо заборонити лікарям виписувати «фуфломіцини», то 70% того, що продається в аптеках, виявиться нікому не потрібним»Педіатр Євген Комаровський про стійкість організму до вірусів та як правильно лікувати ГРВІ та грип.
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